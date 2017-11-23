Журналисты компании TOKYO VIDEO CENTER INC из Японии снимают фильм о подготовке известных спортсменов мира к XXIII Зимним Олимпийским играм. Съемки было решено начать с казахстанских спортсменов, а именно с мастеров спорта международного уровня по шорт-треку Абзала АЖГАЛИЕВА и Нурбергена ЖУМАГАЗИЕВА из Уральска. Фильм о Нурбергене уже снят, теперь журналисты из Японии хотят больше узнать об Абзале, его детстве, окружении, родных. – Нам очень интересен период их становления как спортсменов, как они добивались успехов до сегодняшнего дня, как работали над собой. В Японии мало информации о Казахстане, поэтому цикл передач мы решили начать снимать именно с вашей страны, – рассказали режиссер Национального японского телеканала Уно СОЙЧЕРО и оператор японского Национального телеканала Хамано МИНОРУ. Журналисты из Японии признались, что больше всего их поразило в Казахстане количество мяса - конины, которое казахи преподносят гостям. Также понравился сам город Уральск - тихий, спокойный и чистый. Удивило гостеприимство местных жителей. Казахи – очень гостеприимный народ. В Казахстане есть все условия для развития спорта и воспитания будущих чемпионов. К примеру, шорт-трек во многих странах, в том числе и в Японии, является платным и дорогим видом спорта. Казахстанские же дети могу заниматься шорт-треком бесплатно, – поделился Уно СОЙЧЕРО. Журналисты из Японии в первые дни приезда побывали в Ледовом дворце Уральска, познакомились с юными спортсменами по шорт-треку, смогли задать им вопросы об их тренировках, мечтах и целях. – Приятно осознавать, что о нас уже знают в Японии. И поэтому чувствую еще большую ответственность, а также гордость за страну. Бывали моменты, когда уставал, дома не бываем по несколько месяцев. Но собираем всю волю в кулак и двигаемся дальше, потому что должны оправдать надежды родных. Я должен оправдать надежды не только родных, но и своей страны, – отметил мастер спорта международного уровня по шорт-треку Абзал АЖГАЛИЕВ.