По результатам проверки скоростемера, расположенного по улице Чагано-Набережная, неполадок, сбоев и неисправностей выявлено не было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении административной полиции ДВД ЗКО, представителями фирмы ТОО «НТЦ-НП» города Астаны был обследован стационарный скоростемер «Мираж», установленный по улице Чагано-Набережная. - В ходе обследования неполадок, сбоев и неисправностей не выявлено. Система работает в штатном режиме. Срок действия сертификата о поверке скоростемера до 20 ноября 2018 года,- отметили в УАП ДВД ЗКО. Напомним, в Уральске со скоростемера по улице Чагано-Набережная водителям стали массово приходить штрафы за нарушение скоростного режима. Водители утверждают, что предписания о данных нарушениях не обоснованные. По их мнению, скоростемер работает не правильно из-за недавно проведённого ремонта дороги на этом участке. В УАП ДВД ЗКО была назначена проверка стационарной системы «Мираж».