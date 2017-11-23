Сейчас в городе участки под ИЖС выделяют очередники 2006 года. Тем, кто подал заявления в этом году, ждать придется 13 лет. Землю они получат после создания агломерации и присоединения к Актобе части некоторых районов области. По словам руководителя отдела земельных отношений Актобе Ушкына МЫНБАЕВА, чтобы обеспечить людей землей, начали отбирать неиспользуемые по целевому назначению сельхозугодья. На месте полей на следующий год вырастут жилые массивы Думан и Парасат. Они находятся на выезде из Актобе в районе 41-го разъезда. Там начали выделять участки очередникам 2006 года. - Всего очередникам 2006 года в этом году отведут 10 тысяч участков. Пока их получили 5224 человека. Некоторым участки дадут в районе пригородного села Акшат, где земли числились за крестьянским хозяйством. Акимат договорился об их возврате. Под ИЖС пойдут сельхозугодья рядом с кобдинской трассой, которые не осваивали годами. С 2018 по 2020 годы под ИЖС в Актобе собираются выдать 28 тысяч участков. Но очередников гораздо больше, - рассказал Ушкын МЫНБАЕВ. - Мы провели инвентаризацию. Выяснилось, что часть людей давно живет в других областях, есть умершие, есть получившие землю в других регионах. Списки «почистили», создали электронную базу, очередников стало меньше на 4,5 тысячи человек, но пошла волна новых заявлений. Молодежь получает удостоверение и сразу идет вставать в очередь на землю. До инвентаризации очередников было 104 тысячи, стало 127 786 . Между тем по генплану в Актобе можно выделить только 30-40 тысяч участков. Те, кто встает в очередь сейчас, возможно, получат землю через 12-13 лет. Проблема в подведении инфраструктуры. Это колоссальные средства, которые выделяют из республиканского бюджета. В земельном отделе говорят, что очередникам последних лет придется ждать создания агломерации и присоединения к областному центру поселков, которые сейчас относятся к районам. Земли в дальнейшем смогут выделить только там.