Родные 37-летней женщины 22 ноября забрали ее из Областной клинической больницы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Областной больнице, женщину с 85% ожогов тела будут оперировать российские врачи. - Родные приняли решение - отвезти пациентку в Россию на лечение. Приезжал врач из Самары. Он сказал, что здесь пациентка получает нужный объем медпомощи, но родные приняли решение забрать ее. Местные врачи смогли стабилизировать состояние больной, чтобы ее можно было транспортировать, - пояснили в облбольнице. Родственники пострадавшей рассказали, что на ее лечение требуется 5 млн тенге. Напомним, при взрыве в частном доме пострадали 6 человек. 37-летняя женщина на седьмом месяце беременности была доставлена в ОКБ с 85% ожогов тела. Врачи планируют ее отвезти самолетом санавиации в Астану. Супруг пострадавшей рассказал, что в день трагедии женщина пошла на кухню, чтобы приготовить завтрак для семьи. После чего он услышал сильных хлопок, выбежал на кухню и увидел, что жена буквально вся горит. Мужчина начал тушить на ней одежду, однако она получила сильнейшие ожоги. Позже стало известно, что спасти ребенка врачам не удалось.