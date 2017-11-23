Сегодня, 23 ноября, в городском  суде был озвучен приговор по делу матери, которая бросила своего ребенка на стройке, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Согласно материалам судебного дела, ДОСМУХАМБЕТОВА обвинялась в  том, что она оставила в недостроенном здании 4 микрорайона 2-недельного ребенка. - Приговором суда Досмухамбетова признана виновной по статье 119 УК РК - "Оставление в опасности "и ей назначено наказание - 100 часов общественных работ, - озвучил приговор судья Аскар ИСМАЙЛОВ. Однако сама мама раскаивается в содеянном, но не может объяснить, почему она совершила такой поступок. В настоящее время ребенок находится в детском доме, и по результатам заключения органов опеки будет решен вопрос о возвращении ребенка матери. Напомним, 26 июня около 20.00 в 4 микрорайоне в подвальной яме недостроенного дома сторож нашел плачущего младенца. Мальчик находился в больнице под наблюдением врачей, однако по словам медиков, ребенок абсолютно здоров. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Позже была установлена личность мамы ребенка. Ею оказалась 21-летняя жительница Уральска. Она рассталась со своим молодым человеком и решила отдать ребенка в Дом малютки, однако не нашла его и оставила малыша на стройке. Фото Медета МЕДРЕСОВА