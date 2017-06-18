- Автомобиль марки "ВАЗ-2114" направлялся со стороны Омеги в сторону Селекционного, и около остановки "Уральск-2" грузовая "Газель" врезалась в "легковушку" сзади. От удара "Газели" "ВАЗ" сбил пешехода - 17-летнего парня. В легковой машине находилось двое мужчин, водитель и пассажир, - рассказали очевидцы. Двое мужчин из автомобиля "ВАЗ", а также пешеход были госпитализированы в больницу. Другие подробности аварии выясняются.