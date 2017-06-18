Как сообщил начальник второго управления прокуратуры ЗКО Азамат САТБАЕВ, в скором времени все уголовные дела, будут вестись в электронном формате. - То есть участник уголовного процесса, при получении специального дистанционного доступа сможет ознакомиться со всеми процессуальными документами. Там же сможет писать ходатайство. Это повысит прозрачность уголовного процесса. Уже невозможно будет подделать тот или иной процессуальный документ. К тому же прокуроры смогут осуществлять дистанционный надзор. При этом минимизируются коррупционные риски, - пояснил Азамат САТБАЕВ. Стоит отметить, что уже около месяца внедрен новый проект «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан». За сроки существования этого проекта органами уголовного преследования закончено 16 уголовных дел об уголовных проступках и 37 дел ускоренного досудебного производства, выдано 5 заключений процессуального соглашения. - В УВД города Уральска уже оборудовано три комнаты для допросов с видеофиксацией, кроме того, все транслируется в онлайн режиме без звукового сопровождения для близких и родственников, - отметил Азамат САТБАЕВ. По словам начальника второго управления прокуратуры ЗКО, в дальнейшем планируются оборудовать аналогичные кабинеты в Абайском отделе полиции УВД г.Уральск и в отделе внутренних дел Бурлинского района. На сегодняшний день, сотрудниками полиции при задержании, изъятии вещественных доказательств используются видеорегистраторы для дальнейшего приобщения к материалам в качестве вещественных доказательств. - За 15 дней с использованием видеорегистраторов выявлено и зафиксировано 33 уголовных правонарушений, - сообщили в прокуратуре ЗКО.