В Атырау прошел открытый чемпионат по силовому многоборью, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Участие в турнире приняли 18 силачей из России и Казахстана. Помериться силами приехали 5 представителей ЗКО, двое многоборцев из Актау, 1 спортсмен из Санкт-Петербурга, один из Астрахани. Шестерых богатырей представила Атырауская область, трое спортсменов приехали из Актобе. yS4Csvd8VMQСпортсмены испытали свои силы в пяти видах соревнований – поднятие бревна, "Прогулка фермера" (поднятие двух баллонов по 70 килограммов), кантовке колеса (340 кг) и становая тяга с автомобилем и тяга грузовика (5000 кг).К слову, зрители также смогли попробовать свои силы в состязаниях, за что получили ценные призы и подарки от спонсоров.По итогам всех пяти испытаний на первом месте оказался спортсмен из Атырау Эдуард КАБДЕШЕВ, который показал лучшие результаты - 15 раз перевернул колесо, и всего лишь за 16 с лишним секунд перетянул грузовик. Парню достался главный приз - телевизор. На втором месте оказался спортсмен из Уральска Николай СУЕТИН, на третьем - спортсмен из Актау Дмитрий НАРАНОВ.Самым сложным испытанием для участников силового многоборья стало становая тяга грузовика весом в 5 тонн. Расстояние, которое должны были преодолеть спортсмены составляло 25 метров.fFwAGLq8GqcСпортсмен Эдуард КАБДЕШЕВ уже второй год подряд становится абсолютным чемпионом открытого турнира по силовому многоборью в Атырау. По словам одноклубников, в этом виде спорта ему нет равных на Западе Казахстана. - Я занимаюсь спортом порядка 10 лет, именно - пауэрлифтингом и троеборьем, являюсь трехкратным серебряным призером Чемпионата Мира, четырехкратным призером Чемпионата Азии, пятикратным чемпионом Казахстана, рекордсменом по пауэрлифтингу, всегда рад принять участие в подобного рода соревнованиях, - рассказал Эдуард КАБДЕШЕВ.