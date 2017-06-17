ДТП произошло сегодня, 17 июня, в 13.00 на трассе "Атырау-Карабатан", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с zello_atyrau Фото с zello_atyrau По сообщению пресс-службы областного ДВД, столкнулись три автомобиля -  "Фольксваген Поло", "Сузуки" и "Лада Приора". фото с zello_atyrau фото с zello_atyrau - В результате ДТП пострадал один человек, он был госпитализирован в областную больницу в отделение реанимации, -  рассказали в пресс-службе. Другие подробности аварии выясняются. Ерлан ОМАРОВ Фото с паблика zello_atyrau