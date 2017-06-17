Фото с zello_atyrau По сообщению пресс-службы областного ДВД, столкнулись три автомобиля - "Фольксваген Поло", "Сузуки" и "Лада Приора".фото с zello_atyrau - В результате ДТП пострадал один человек, он был госпитализирован в областную больницу в отделение реанимации, - рассказали в пресс-службе. Другие подробности аварии выясняются.