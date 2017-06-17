Более 90 рыболовов-любителей подали заявки на участие в первых общегородских соревнованиях по спортивной рыбалке, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 174A0131 Однако за звания лучших в итоге  боролись 73 рыбака в 7 номинациях. Состязания прошли на берегу реки Урал недалеко от городского акимата. По словам организаторов, первую рыбу поймали уже через 5 минут после начала соревнований. 174A0163 - Клева долгое время не было, но погода порадовала - не было ветра, река была спокойной. Многих рыбаков пришли поддержать их семьи, мероприятие первое, но уже ясно, что оно будет ежегодным, - рассказал организатор мероприятия Александр ИВАСЕНКО. 174A0130 Участники ловили рыбу на спиннинг, закидную или поплавочную удочку. Здесь же на берегу спонсоры организовали бесплатную раздачу воды. По итогам соревнований были награждены победители. Таким образом, 9-летний рыболов Шынгыс АДИЛЬХАН стал лучшим сразу в трех номинациях: "За самую большую пойманную рыбу" (вес пойманного им сома составил 2710 граммов), "За самый большой по весу улов". Кроме того, мальчик стал самым молодым участником соревнований. 174A0109 Самым пожилым участником соревнования оказался 76-летний Утеули УМАНИЯЗОВ, самой обаятельной рыбачкой стала Акбота ЕРСАИН, приз зрительских симпатий достался Татьяне ЕРОФЕЕВОЙ. 174A0091 - Прежде всего цель мероприятия - поднять уровень культуры спортивной рыбалки. Мы намерены сделать эти соревнования  брендом Атырауского региона, и выйти на международный уровень, - поделился Александр ИВАСЕНКО. 174A0167 Ерлан ОМАРОВ Фото предоставлено РСК