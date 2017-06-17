Однако за звания лучших в итоге боролись 73 рыбака в 7 номинациях. Состязания прошли на берегу реки Урал недалеко от городского акимата. По словам организаторов, первую рыбу поймали уже через 5 минут после начала соревнований.- Клева долгое время не было, но погода порадовала - не было ветра, река была спокойной. Многих рыбаков пришли поддержать их семьи, мероприятие первое, но уже ясно, что оно будет ежегодным, - рассказал организатор мероприятия Александр ИВАСЕНКО.Участники ловили рыбу на спиннинг, закидную или поплавочную удочку. Здесь же на берегу спонсоры организовали бесплатную раздачу воды. По итогам соревнований были награждены победители. Таким образом, 9-летний рыболов Шынгыс АДИЛЬХАН стал лучшим сразу в трех номинациях: "За самую большую пойманную рыбу" (вес пойманного им сома составил 2710 граммов), "За самый большой по весу улов". Кроме того, мальчик стал самым молодым участником соревнований.Самым пожилым участником соревнования оказался 76-летний Утеули УМАНИЯЗОВ, самой обаятельной рыбачкой стала Акбота ЕРСАИН, приз зрительских симпатий достался Татьяне ЕРОФЕЕВОЙ.- Прежде всего цель мероприятия - поднять уровень культуры спортивной рыбалки. Мы намерены сделать эти соревнования брендом Атырауского региона, и выйти на международный уровень, - поделился Александр ИВАСЕНКО.