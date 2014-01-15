В Уральске открылся новый супермаркет "Атаба"

Сегодня, 15 января, в Уральске открылся второй супермаркет «Атаба». Это уже второй по счету супермаркет «Атаба», который открылся в нашем городе. Как и обещали представители торговой сети, супермаркет расположен в центре города по ул. М.Маметовой, 69. На открытие собралось несколько сотен горожан, которые нетерпеливо ожидали возле дверей магазина. Но, помимо скидок на товары, администрация супермаркета приготовила для своих покупателей небольшую концертную программу, а также провели розыгрыш ценных призов. Разыгрывались электрочайники, микроволновые печи, сотовые телефоны, телевизор и домашний кинотеатр. - Я, если честно, даже не знаю, какие эмоции меня сейчас переполняют, как их все объяснить, - рассказывает один из победителей лотереи Михаил МАРТЕМЬЯНОВ. - Я и рад, и ошарашен одновременно. Про открытие магазина слышал и читал в газете, но попал сюда чисто случайно. Проезжал мимо, увидел множество людей с шарами, вот и решил остановиться. Купон заполнил так, на удачу. Но даже и не думал, что смогу выиграть. Спасибо огромное за такой подарок администрации «Атаба». После того как двери супермаркета открылись, все желающие смогли войти в магазин и убедиться, что сотрудники компании не обманули их ожидания. На многие товары были хорошие скидки, а цены действительно были ниже рыночных. Так, к примеру, десяток яиц здесь стоит 176 тенге, картофель - 70 тенге за килограмм. - В нашем супермаркете есть практически все, от продуктов питания до детских игрушек, - рассказывает директор сети супермаркетов «Атаба» по ЗКО Динара ЕРЖАНОВА. - Цены на продукцию ниже рыночных. Сегодня мы открыли, как и обещали, второй супермаркет в Уральске. Также по плану на будущий год открытие еще 8 супермаркетов, в которых будут созданы порядка 2000 рабочих мест. У нас сегодня проводится множество акций от наших поставщиков. А также первым 200 покупателям мы выдали дисконтную карту с 3% скидкой на весь текущий год.