Иллюстративное фото с сайта www.icg-ufa2013.com Иллюстративное фото с сайта www.icg-ufa2013.com Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - Объясняется это просто. У нас в области не развиты зимние виды спорта. Развивается хоккей, фигурное катание, но в этих видах спорта у нас нет достойных кандидатов, - сказал руководитель областного управления физической культуры, спорта и туризма Асан РАУШАНОВ. По его словам, при поддержке областного акимата в ближайшее время в Атырау планируется развивать зимние виды спорта. В частности, шорт-трек. - Уже есть предварительная договоренность, открыть спортивный клуб по шорт-треку. Ведутся переговоры о приглашении специалистов этого вида спорта, - отметил Асан РАУШАНОВ.