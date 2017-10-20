Нужно отметить, что центр для людей с ограниченными возможностями был открыт на базе городской поликлиники №1. Здесь будут действовать кабинеты лечебной физкультуры, физиотерапии, трудотерапии и мультидисциплинарной команды. Также помощь будут оказывать психолог, дефектолог-логопед, невропатолог, реабилитолог. - Центр предназначен для реабилитации и оказания помощи пациентам с ограниченными возможностями, - рассказала директор городской поликлиники №1 Светлана ЕРМЕККАЛИЕВА. – Здесь созданы все условия для развития навыков и общения пациентов. Были приобретены специальные многофункциональные тренажеры на сумму около 3 миллионов тенге, на которых люди с ограниченными возможностями смогут восстанавливать нарушения опорно-двигательного аппарата. Также татарское общество нашей области подарило нашему центру специальную массажную кровать производства Кореи, на которой пациенты будут принимать массаж всех мышц организма. Помимо многофункциональных тренажеров в кабинете ЛФК установлены шведская стенка, горка, снаряд для ходьбы. А также здесь будут проходить занятия по трудотерапии, на которых инвалиды будут сами учиться выполнять действия, необходимые им в жизни: завязывание шнурков и так далее. 19-летняя Молдир ДОШАНОВА с детства страдает ДЦП. Девушка уверена, что таких центров должно быть как можно больше. - У меня врожденный детский церебральный паралич, сейчас мне 19 лет, очень хочу научиться ходить самостоятельно. Очень рада, что открылся такой центр, где нам помогают специалисты и где есть такие прекрасные тренажеры, на которых мы учимся двигаться и разрабатываем мышцы,- поделилась Молдир ДОШАНОВА. Напомним, 6 октября, состоялось открытие кабинета психолого-педагогической коррекции, который был организован при поддержке фонда развития социальных проектов "Самрук Казына Траст". По словам депутата сената парламента РК Дархана КАЛЕТАЕВА, в Уральске это первый кабинет, всего в Казахстане открыто 8 подобных центров. - По республике на сегодняшний день существует потребность в подобных коррекционных кабинетах. В ЗКО в этом году фонд "Самрук Казына Траст" осуществил всевозможные социальные благотворительные программы на сумму 500 миллионов тенге, - пояснил депутат. В коррекционном кабинете родители смогут получить необходимую консультацию по занятиям с детьми.