Об этом на своей странице в "Фэйсбук" сообщил руководитель аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан ДАУЛЕМБАЕВ. Иллюстративное фото из архива "МГ" - По факту наезда на автогазозаправочную станцию в Актобе органами внутренних дел проводится досудебное производство по двум статьям уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за доведение до самоубийства и умышленное повреждение чужого имущества, - говорится в сообщении. Напомним, 13 октября в 5.20 утра бизнесмен на своем авто протаранил автогазозаправочную станцию на своем авто, пытаясь свести счеты с жизнью.