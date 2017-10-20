Иллюстративное фото с сайта novyitambov.ruВ ходе брифинга тема ЭКСПО стала одной из самых актуальных среди журналистов республиканских СМИ. По словам главы региона, на данный момент в области по технологии «Зеленая энергетика» реализуется 5 проектов ЭКСПО – 2017 на общую сумму 140,218 млрд тенге. Речь идет о строительстве завода по переработке твердых бытовых отходов, также в области начнет работу технопарк по производству солнечной энергии. Кроме этого, в Атырау порядка 100 километров городских улиц оснастят энергосберегающими фонарями. Все эти технологии были представлены на международной выставке ЭКСПО – 2017. Дополнительно прорабатывается возможность внедрения 23 проектов ЭКСПО-2017. Как отметил Нурлан Ногаев, международную выставку ЭКСПО-2017 посетили порядка 83 тысяч жителей Атырауской области, хотя планировалось, что это число составит 65 тысяч. В числе посетивших выставку - 13 000 учащихся учебных заведений, университетов, колледжей и школ и 2 тысячи сопровождающих, что является наивысшим показателем по республике.