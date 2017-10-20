Водители большегрузов пожаловались на медлительность пограничников на посту "Сырым", расположенного в Зеленовском районе ЗКО. - Я приехал на российскую границу вечером 19 октября и примерно в час ночи мы "встали". Очередь двигалась очень медленно. Машин много с российской стороны и на нейтральной территории. Сегодня утром мы насчитали 350 большегрузов. Запасы еды закончились. Солярка тоже на исходе. Что происходит - никто не объясняет, пограничники молчат, люди устали, - рассказал водитель фуры по имени Дмитрий. - Получается, я проехал границу только ближе к 17 часам дня 20 октября. Сутки проходил государственную границу. По его словам, они подходили к российским пограничникам, которые заявили, что не могут пропустить большегрузы потому, что их не пускают казахстанские пограничники. - Машин много, очередь двигалась медленно. До ночи очередь двигалась, а потом нейтральная сторона заполнилась и казахстанские пограничники перестали принимать. Машины стали продвигаться быстрее ближе к обеду, - говорит водитель фуры Алексей Панасенко. Со стороны Казахстана транспорта гораздо меньше, всего около 30 фур мы насчитали у поста "Сырым". Впрочем, и они стоят в ожидании. - Подъехал сюда около 10 часов утра, вот уже, получается, стою около шести часов. На погрузку товара сегодня уже не успею. Придется в Самаре заночевать, - сетует водитель. Как говорят дальнобойщики, очереди на данной госгранице возникают постоянно. Между тем, получить комментарий у представителей погранслужбы на посту "Сырым" не удалось. Они напрочь отказались что-либо говорить по этому поводу. Редакция портала "Мой ГОРОД" направила запрос с просьбой прояснить ситуацию в пограничную службу КНБ РК.