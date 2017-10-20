Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель акима г. Уральск Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ, стоимость проекта - 4 млрд тенге. - Строительство будет вестись за счет средств компании КПО б. в. В Доме культуры будет самый большой концертный зал вместимостью до 1500 человек. Строительство подобного дворца культуры необходимо сейчас городу, так как когда проводятся концерты или другие массовые мероприятия возникает проблема рассадки большого количества гостей. Сейчас в городе нет большого концертного зала, - пояснил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. Также замакима отметил, что новый дворец культуры завершит строительство новой площади, которую открыли в 2016 году.