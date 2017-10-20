Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", "Превышение власти или должностных полномочий" и "Служебный подлог".

Однако следственный судья суда №2 города Атырау в отношении Андрея ТАШЛЫКОВА рассмотрел ходатайство старшего следователя СУ ДНБПК по Атырауской области об изменении меры пресечения с «залога» на «содержание под стражей» сроком на 2 месяца. - 5 октября 2017 года в отношении экс-руководителя КГП "Атырау Су Арнасы" была санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на 2 месяца, с возможным применение меры пресечения в виде залога в размере 68 070 000 тенге. Спустя несколько дней супруга подозреваемого в качестве залога предоставила недвижимое имущество на общую стоимость 69 284 337 тенге. В связи с этим мера пресечения в отношении подозреваемого изменена на залог. Однако следователь изменил меру пресечения на «содержание под стражей», мотивируя решение тем, что Андрей ТАШЛЫКОВ с января 2015 года по настоящее время осуществил в общей сложности 50 выездов в направлении города Астрахань Российской Федерации. Также следователь установил, что подозреваемый имеет свой бизнес и ряд объектов недвижимого имущества в городе Астрахань, куда в целях избежания уголовной ответственности подозреваемый может выехать на постоянное место жительства. - Также следователь пояснил, что практически все участники уголовного процесса, владеющие значимыми сведениями для результатов расследования по настоящему делу, являются прямыми подчиненными ТАШЛЫКОВА, что в свою очередь несет высокую долю вероятности оказания последним давления на свидетелей и иных лиц по делу с целью воспрепятствования объективному расследованию. Указанные обстоятельства дали следственному судье основания полагать, что подозреваемый может скрыться от органов уголовного преследования и суда, так как он подозревается в совершении тяжких преступлений, - уточнили в пресс-службе областного суда Атырауской области. Таким образом, постановлением суда в отношении экс-руководителя КГП "Атырау Су Арнасы" санкционировано содержание под стражей с 19 октября до 19 декабря 2017 года. Органом досудебного расследования Андрей ТАШЛЫКОВ подозревается в совершении преступления по статьям - "