- В общей сложности строится 12 объектов образования. В этом году планируем сдать четыре школы по программе «Нурлы жол». На них выделено 4,3 млрд тенге, - отметил руководитель управления строительства ЗКО Арман УКСУКБАЕВ. В поселке Деркул строятся сразу две новые школы, каждая из которых рассчитана на 600 мест. Одну из них планировали сдать в будущем году. Однако подрядчики взяли на себя повышенные обязательства и работают с опережением графика. Предполагаемый срок сдачи объекта в эксплуатацию - декабрь 2017 года. На возведении школы в данный момент работают более 170 человек. Они завершают отделочные работы и благоустраивают территорию. В ближайшее время в учебное заведение начнут завозить оборудование и мебель. - Новая школа будет очень просторная. В ней разместятся два спортивных зала, в подвале оборудуют тир. На прилегающей территории появится футбольное поле с искусственным травяным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки с резиновым покрытием, - сообщил директор по строительству подрядной организации ТОО «Альтаир» Нурлан КУАНГАЛИЕВ. В микрорайоне Сарытау возводится школа на 900 мест. Строители обещают сдать объект в эксплуатацию в декабре 2017 года. - Это первая в Казахстане школа, которая строится по системе домостроительного комбината. В учебном заведении будет два спортивных зала - для младшеклассников и старшеклассников, - отметил директор подрядной организации «СВ плюс» Сабит УТЕБАЛИЕВ. Раньше срока сдадут и СОШ №4, которую возводят на месте аварийной. Она рассчитана на 300 мест. На строительство выделено около 950 млн тенге. При школе будет действовать мини-центр. Кроме строительства объектов по программе “Нурлы жол” в ЗКО будет отремонтировано 214 км коммунальных сетей. Всего на реализацию инфраструктурных проектов направлено более 12,5 млрд тенге.