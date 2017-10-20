Средства необходимы на закуп современных автобусов, строительство автопарков и эксплуатацию транспорта, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Об этом сегодня, 21 октября, сообщил профессор Казахской академии транспорта имени Л.Б. Гончарова Жумажан ЖАНБИРОВ. Доктор технических наук занимался разработкой концепцией развития общественного транспорта города Атырау на 2017 - 2022 годы. По расчетам профессора, для того чтобы усовершенствовать в Атырау сферу общественного транспорта и пассажирских перевозок, необходима довольна крупная сумма – 12 миллиардов тенге. В первую очередь, средства будут направлены на покупку 150 современных низкопольных автобусов. На эти цели необходимо потратить 7,5 миллиарда тенге. - Для 150 новых автобусов нужен соответствующий автопарк, это еще полмиллиарда тенге. 4 миллиарда тенге будет направлено на строительство 4 логистических центров в пригороде Атырау, сюда войдет закуп земли, строительство зданий, в которых расположатся торгово-развлекательные центры и дороги, - рассказал Жумажан ЖАНБИРОВ. Внедрение же новой концепции станет возможной лишь при скором финансировании данного проекта инвесторами, которых в регион также стоит привлечь, поскольку из местных предпринимателей этим никто заниматься не хочет. Пока же при отсутствии финансирования профессор предлагает оптимизировать имеющиеся маршруты, сократив их расстояние и выбрав лишь актуальные для горожан направления. Камилла МАЛИК