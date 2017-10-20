Об этом сегодня, 21 октября, сообщил профессор Казахской академии транспорта имени Л.Б. Гончарова Жумажан ЖАНБИРОВ. Доктор технических наук занимался разработкой концепцией развития общественного транспорта города Атырау на 2017 - 2022 годы. По расчетам профессора, для того чтобы усовершенствовать в Атырау сферу общественного транспорта и пассажирских перевозок, необходима довольна крупная сумма – 12 миллиардов тенге. В первую очередь, средства будут направлены на покупку 150 современных низкопольных автобусов. На эти цели необходимо потратить 7,5 миллиарда тенге. - Для 150 новых автобусов нужен соответствующий автопарк, это еще полмиллиарда тенге. 4 миллиарда тенге будет направлено на строительство 4 логистических центров в пригороде Атырау, сюда войдет закуп земли, строительство зданий, в которых расположатся торгово-развлекательные центры и дороги, - рассказал Жумажан ЖАНБИРОВ. Внедрение же новой концепции станет возможной лишь при скором финансировании данного проекта инвесторами, которых в регион также стоит привлечь, поскольку из местных предпринимателей этим никто заниматься не хочет. Пока же при отсутствии финансирования профессор предлагает оптимизировать имеющиеся маршруты, сократив их расстояние и выбрав лишь актуальные для горожан направления.