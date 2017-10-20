Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции Мирас МУЛКАЙ, суббоник проводится в целях улучшения благосостояния города. - Планируется очистить прилегающие к зданиям территории, а также территории в поселковых округах. Кроме того, будут посажены деревья в новом микрорайоне по ул. Московская и улице №3, это между 7 и 9 микрорайонами. Мы призываем всех жителей города принять активное участие в данном мероприятии, а также сотрудников предприятий, государственных учреждений, хотелось бы, чтобы КСК также призвали всех жителей к участию. Кроме того, в субботнике примут участие студенты, - рассказал Мирас МУЛКАЙ. По словам Мираса МУЛКАЯ, всего в этом году было проведено 7 субботников. Планируется, что в этот день будут посажены деревья. - На сегодняшний день в городе было посажено 528 дереьев высокорослого шарового вяза, 150 елей и 2800 саженцев живой изгороди. Если позволят погодные условия, то мы продолжим посадку. Деревья 21 октября будут сажать по ул. Московской, а также на площади имени Кадыра Мырза Али и возле здания Ассамблеи народа Казахстана, - рассказал заместитель директора ТОО "Жайык таза кала" Нурлыбай АЙДЫНОВ.