Заместитель акима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ поздравил ветеранов сельскохозяйственной отрасли с профессиональным праздником. - Наше правительство уделяет огромное внимание развитию сельского хозяйства в республике. Огромная заслуга работников этой отрасли, которые из года в год обеспечивают страну продовольствием. Стоит отметить, что это заслуга не только работников крупных агропромышленных комплексов, но и людей, которые всю жизнь трудились на земле, работали в личных подсобных хозяйствах, на небольших предприятиях частного бизнеса, выращивая скот, развивая овощеводство, растениеводство и перерабатывая выращенную продукцию. Они каждый день обеспечивают всех нас свежим молоком и мясом, фруктами, овощами и хлебом, - пояснил Арман УТЕГУЛОВ. - Отрасль сельского хозяйства на сегодняшний день один из локомотивов развития экономики страны. Также все могут гордиться своим вкладом в обеспечении продовольственной безопасности Казахстана. Благодаря самоотверженному труду хлеборобов, животноводов и работников перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса области демонстрируют стабильно высокие показатели развития. Таких успехов невозможно было бы добиться без большой любви к родной земле и к своему делу. Кроме того, заместитель главы региона отметил, что за счет внедрения новых технологий повышается урожайность зерновых. - В этом году нам удалось собрать хороший урожай зерна. Только за последние пять лет в развитие сельского хозяйства области вложено 67 миллиардов тенге, - рассказал Арман УТЕГУЛОВ. Стоит отметить, что медалями «Ветеран труда», нагрудными знаками и грамотами от министерства сельского хозяйства РК были награждены А. Нугманов, С. Хаирбеков, Н. Аюпов, А. Жангалиев, Т. Ескендиров, В. Асанов, Н. Хайруллин, И. Швацкий, Р. Ирменов. Церемония вознаграждения завершилась праздничным концертом.