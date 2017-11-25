Об этом рассказали на общественных слушаниях, где акимат представил генплан развития Актобе до 2030 года. Люди жаловались, что Батыс – самый грязный район. Грязь строительными машинами развозится по всему микрорайону, там невозможно ходить, но жалобу не услышали. - В ближайшие 13 лет будет создана Актюбинская агломерация с населением 600 тысяч жителей, в дальнейшей перспективе – 1 миллион. Город будет развиваться в северо-восточном и юго – западном направлениях. На юго-востоке Актобе, - там находится микрорайон Батыс , там появятся дома по 40 этажей и современное административное здание,- сообщил аким Актобе Ильс ИСПАНОВ. - Мы предполагаем, что все госучреждения, областной акимат будут там. Городской акимат, может, вместо областного переедет. Это будет решать аким области. Из зала пожаловались, что Батыс на сегодня самый грязный район. Там хватает своей грязи, к тому же ее развозят строительные машины. Вопрос был адресован руководителю компании «Нектар» Каспранову, которая и строит дома в Батысе. В ответ он рассказал, какая чистота в Башкирии. Там каждый заботится о своей территории. Казалось, он не услышал вопроса. На слушаниях реально услышать друг друга было сложно. Об этом говорили и сами выступающие. Такой акустикой отличается в Актобе зал «Нур Отана». Станет ли Батыс чище, осталось непонятным. Но генплан с высотками по 40 этажей правительство уже утвердило.