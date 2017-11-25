На бывших полях Опытной станции, где в советское время выращивали кормовые культуры, дома начали возводить с 2012 года. Сейчас там проживает более 30 тысяч жителей. 1,2 микрорайоны построили, там живут люди, 3 и 4 микрорайоны строятся. Там будут коттеджи и малоэтажные дома. -Площадь Нур Актобе составит 1800 га, проживать там будет более 110 тысяч человек, - сообщил Баирханов. - Инфраструктура подведена. 8 километров дороги Актобе-Орск в этом районе отремонтируем. На 1200 мест есть школа, начнется строительство школ на 900 и 1000 мест. В Нур Актобе, как стало известно, будет своя прибрежная зона. В речку Песчанку, которая здесь течет, и почти незаметная, планируют перебросить воду из Актюбинского водохранилища. Но делают это не только для красоты -Воду дадим, чтобы люди что-то сажали, - уточнил аким Актобе Ильяс ИСПАНОВ.