Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО Алтая КУЛЬГИНОВА, для развития города и привлечения инвестиций, нужно привести терминал аэропорта в соответствие и увеличить пассажиропоток. - Мы хотим, чтобы принцип открытого неба работал, но проблема в терминале. Он позорный и очень старый. Накопитель в подвале. Багаж люди получают с улицы. Этому терминалу уже 40 лет, его нужно привести в соответствие. Мы хотим помочь по ГЧП, - рассказал аким ЗКО. Между тем, как стало известно, со следующего года московский рейс будет увеличен до трех раз в неделю. -Раньше пассажиропоток был 160 тысяч сейчас 220. Нужно увеличить потенциал до 350 тысяч, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. Также аким ЗКО отметил, что в городе нет хорошего отеля или гостиницы. -Этот вопрос тоже прорабатывали. На инвестиционном совете на днях подписали меморандум. Итальянский инвестор хочет за свои деньги построить хороший современный отель. Мы попросили, чтобы зашли сетевые бренды для создания лучшего отеля с современными условиями, - пояснил аким ЗКО.