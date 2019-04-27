Сегодня, 27 апреля, в Уральске на улице Ихсанова прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка. Здесь был представлен большой выбор мяса и фруктов, а также овощей из местных теплиц. Конечно же самой большой популярностью у уральцев сегодня пользовались яйца. - Вот приехала на ярмарку специально, чтобы яйца закупить. Боялась, что цены взвинтили. Нет, держат цены. А то домашние яйца подорожали, по 400-450 тенге за десятку просят, - сетует жительница Уральска Лидия Викторовна. Впрочем, на ярмарке скупалось все и яйца, и мясо, и мед. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.