По словам руководителя отдела физической культуры и спорта Даурена Муканова, областная спартакиада среди государственных служащих приурочена ко дню государственных служащих. - У нас соревнования проходят в четыре этапа. Сегодня мы проводим третий этап, где участники будут соревноваться в президентском многоборье, по армрестлингу и футболу. Вообще началась спартакиада еще 4 апреля. На первом этапе был женский и мужской баскетбол, шахматы. Во втором этапе соревновались по тогыз кумалак и настольному теннису, легкой атлетике. Сегодня принимают участие около 300 государственных служащих со всех акиматов районов, также участники городского и областного акимата. Потом участники из департамента государственных доходов, департамента статистики и территориальная инспекция министерства сельского хозяйства. В общей сложности у нас 17 команд. Спартакиада проходит в целях формирования здорового образа жизни. Согласно посланию первого президента, до 2020 года у нас должно 30% населения заниматься физической культурой и спортом. На сегодняшний день этот процент составляет 29,2 по ЗКО. Сейчас у нас лидирует команда департамента государственных доходов, акимат города Уральска и акимат Сырымского района, - отметил Даурен Муканов. К слову, в прошлом году первое общекомандное место заняла команда акимата города Уральск, второе место - команда акимата ЗКО и третье место - присвоили команде акимата района Байтерек. Стоит отметить, что четвертый этап пройдет в июне этого года, по результатам которого будут определены победители. Соревноваться будут по волейболу, семейным стартам и асык ату. Участница спартакиады, главный специалист отдела камерального контроля департамента государственных доходов по ЗКО Ирина Рясная рассказала, что такие соревнования проходят у них ежегодно. - Мы участвуем в соревнованиях, показываем не плохие результаты. Я, в принципе, со школы очень люблю спорт и занимаюсь им. Со школьной скамьи участвовала в соревнованиях и продолжила этот путь на работе.Такие соревнования необходимы, молодёжь должна поддерживать спортивный образ жизни, - сказала Ирина Рясная.