Сегодня, 27 апреля, в областном казахском драматическом театре имени Х. Букеевой проходит очередная акция "Открытый акимат", в котором принимают участие руководство области и города, руководители управлений и отделов. Людей собралось много, причем, немало было и тех, кто приехал из районов области. - Приехала из Теректинского района. Не могу решить вопрос с земельным участком. На очереди стою с 2006 года, а участки все не выделяют. Вот сегодня хочу поговорить с акимом. Уже половина весны прошла, если участок выдадут, хотела попросить провести процедуры побыстрее, чтобы за лето я смогла построиться, - рассказала женщина по имени Динара. Следует отметить, что горожан интересовали не только личные вопросы, но и городские. - Я вот хотела акиму города пожаловаться на мусор в наших дворах, - говорит пенсионерка. Между тем, по словам заместителя акима области Габидоллы Оспанкулова, проводимый второй год подряд "Открытый акимат" зарекомендовал себя с положительной стороны. - Это очень удобно в первую очередь для самих граждан, поскольку им не надо записываться на прием к руководителям или ходить из одного управления в другое, нет формальностей. Здесь они подошли к нужному руководителю управления или отдела, задали свои вопросы, рассказали о своих проблемах. Если это возможно, то решили вопрос на месте. Если вопрос сложный, то они (руководители управления - прим.автора) записывают его на карточку и согласно закону решает вопрос и затем в указанные сроки письменно отвечает обратившимся гражданам. Эта акция удобна и нам, поскольку происходит прямая связь с населением и мы знаем о проблемах, - рассказал Габидолла Оспанкулов.