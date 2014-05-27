Комплексные учения правоохранительных органов по обеспечению безопасности граждан проводятся в районе автовокзала города Уральск и поселке Переметном, говорится в распространенном сообщении управления внутренней политики ЗКО. antiterror1 С утра редакцию портала «Мой ГОРОД» одолевают обеспокоенные жители города, которые, увидев военную технику в районе автовокзала и аэропорта, решили, что в городе случилось непоправимое. Оказалось, что это учения, которую внезапно решил провести антитеррористический центр КНБ из Астаны. Район оцеплен – в учениях принимают все экстренные службы города и области. antiterror2 antiterror3 antiterror4 6 - Мы с пяти утра едем из России в Уральск, нашу машину не пустили, у меня ребенок устал, его кормить надо, он спать хочет, - рассказала Люба КОТОВА, возмущенная долгим ожиданием. - И домой уехать не можем, машину свою ждем. По обочинам стоят несколько десятков людей, в основном здесь продавцы из бутиков автовокзала и тех, кто сегодня в 11 утра должен был уехать в Тольятти. По словам очевидцев, в 10 утра охрана автовокзала начала эвакуировать людей. Им сказали, что учения продлятся четыре часа. 1 2 3 5 44 Фото Медета МЕДРЕСОВА