- Вообще, бармен вызывала охрану не к ним, а к другим посетителям, - рассказал. - Завязалась потасовка. Тут мы уже дополнительный экипаж направили на месте. Там уже хулиганов задержали до приезда сотрудников полиции. Во время потасовки, один из посетителей дернул оружие из кобуры охранника из-под бронежилета, кожаный ремень, на котором держится оружие, порвался. Мужчина перезарядил оружие и стал стрелять. Подъехал дополнительный экипаж, который скрутил злоумышленника и держал до приезда сотрудников полиции. Напомним, вечером 26 мая в кафе "У Манасяна" в 4 микрорайоне произошел инцидент между пьяными посетителями и барменом увеселительного заведения. Девушка вызвала охрану "КМС". Далее потасовка началась между пьяными молодыми людьми и охранниками возле кафе. Один из мужчин завладел травматическим пистолетом охранника, после чего стал стрелять в охранников. Один был ранен в живот, другой в ногу. - У нас ТОО, юридическое лицо, со специальными уставными задачами. Действия наших сотрудников строго регламентированы законом "Об охранной деятельности", где прописан порядок применения оружия, поэтому мы идем на конфликты изначально без оружия в руках. Достаем его в крайних случаях. Здесь они (хулиганы - прим. автора) отреагировали на форму, были бы полицейские, они бы и на них накинулись. Нам закон запрещает применять оружие до тех пор, пока не будет явной угрозы здоровью лично или охраняемому объекту, то есть заказчика. Здесь все было соблюдено, корректно люди подошли, - отметил директор. По словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия". Задержаны двое подозреваемых, которые водворены в ИВС.