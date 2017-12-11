ТОО, проводящее проверку скоростемера, дало заключение о его исправности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель прокурора ЗКО Тажиден НАЙМАНОВ, в прокуратуру области поступило уже более 150 обращений от водителей, которым пришли штрафы за превышение скорости. - Все обращения мы направили в ДВД и в департамент комитета техрегулирования и метрологии. Сейчас мы проверяем законность выданного заключения о проверке скоростемера. Результаты будут уже через неделю, - пояснил Тажиден НАЙМАНОВ. Стоит отметить, что для проверки скоростемера приглашены специалисты из института метрологии. В случае, если выданное ранее заключение о бесперебойной работе скоростемера окажется неверным, прокуратурой области будут приняты меры. Напомним, в Уральске со скоростемера по улице Чагано-Набережная водителям стали массово приходить штрафы за нарушение скоростного режима. Водители утверждают, что предписания о данных нарушениях не обоснованные. По их мнению, скоростемер работает не правильно из-за недавно проведённого ремонта дороги на этом участке. В УАП ДВД ЗКО была назначена проверка стационарной системы «Мираж».