Максут ЖУМАЕВ прибыл в Уральск со всеми гостями на форум «Туған өлкем — тірегім». Альпинист рассказал молодежи несколько историй из своей жизни, а также о том, как тяжело достичь поставленной цели. — Когда-то про меня говорили, что Жумаев в сборной по альпинизму только из-за того, что он казах, мол, должен быть в команде хоть один, поэтому и взяли. Но я своим трудом доказал, что это место досталось мне не просто так. Я как архар скакал по горам, чтобы завоевать первое место, — рассказал Максут ЖУМАЕВ. — Когда мы с командой взбирались на горы в Гималаях и водружали флаг Казахстана, нас переполняла огромная радость и гордость. На тот момент в космосе казахстанских космонавтов не было и наша страна была выше всех. Мне очень приятно, что обо мне сейчас знают, и еще большая гордость берет, что выдающиеся альпинисты родом из Западно-Казахстанской области. Также альпинист заявил, что для того, чтобы люди считали тебя достойным своей нации, необходимо быть гибкими, а в нужный момент твердо шагать к вершине.