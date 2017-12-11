Фото с сайта Today.kz Сенатор Дулат Куставлетов пояснил журналистам это решение. - Мами будет в Конституционном совете, потому что Игорь Рогов отработал все свои сроки, и Президент предлагает на эту должность Мами вместо Рогова, – отметил сенатор. 63-летний Кайрат Мами находился на должности председателя Верховного суда с 2013 года. Ранее в разные годы работал генеральным прокурором, председателем Сената, заместителем руководителя Администрации президента РК, вице-министром юстиции. Кроме этого, глава государства произвел еще ряд назначений. Так, Алик Шпекбаев, ранее занимавший должность заместителя председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции назначен председателем агентства. Алик Шпекбаев с 1980 года работал в правоохранительных органах, в 2003-2008 годах занимал пост вице-министра внутренних дел РК, затем был назначен заведующим отделом правоохранительной системы Администрации Президента. С августа 2014 года Шпекбаев работал заместителем председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции. Председатель агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров был назначен на должность Генерального прокурора РК. Его предшественник, теперь уже экс-генеральный прокурор Жакип Асанов назначен председателем Верховного суда Республики Казахстан.