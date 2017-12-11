Иллюстративное фото с сайта kriminal.kz 8 декабря в 06.15 на пульт службы «102» обратилась женщина, которая сообщила, что двое неизвестных мужчин проникли в букмекерскую контору и, угрожая ножом кассиру, забрали деньги. В общей сложности грабители вынесли из игрового заведения "Профит" 55 тысяч тенге. Потерпевшей оказалась младшая сестра обратившейся местной жительницы. - Ограбление было зафиксировано камерами видеонаблюдения, однако при проверке оказалось, что информация, необходимая для расследования дела не отображается из-за низкого качества записи. В результате оперативной работы полицейских в тот же день были задержаны трое подозреваемых, которые являются жителями областного центра. У грабителей были изъяты вещественные доказательства – нож и деньги, после чего подозреваемые были водворены в ИВС УВД г.Атырау, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. По факту разбойного нападения в БК «Профит» продолжается досудебное расследование по ст 192 ч.2 УК РК - "Разбой", а также проверяется причастность данной группы к другим преступлениям. Полицейские отмечают факт того, что коммерческие структуры, в том числе и букмекерские конторы, зачастую пренебрегают общими правилами безопасности. Так, случае в БК «Профит» было выявлено, что данный объект расположен на цокольном этаже жилого дома, и несет угрозу общественной безопасности. Кроме того, точка видеонаблюдения в помещении не имеет должного обзора происходящего, что затрудняет выявление нарушений на территории коммерческого объекта.