Как сообщил руководитель управления разъяснительной работы ДГД ЗКО Жангабыл САГЫНОВ, мужчины предоставили счета-фактуры от имени двух предприятий без фактического выполнения работ. - Двоих уроженцев Актюбинской области задержали по подозрению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного статьей 216 ч.3 УК РК - "Реализации фиктивных счетов-фактур" на общую сумму 445,2 миллиона тенге. Указанные лица намеревались за выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров получить вознаграждение от предпринимателей в размере 25 миллионов тенге, - пояснили в ДГД ЗКО. Сумма причиненного ущерба, подлежащая к уплате в бюджет, составила 127,2 млн тенге. Стоит отметить, что подозреваемым грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.