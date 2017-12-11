Сотрудники департамента государственных доходов ЗКО задержали двоих мужчин, которые пытались обналичить 445,2 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель управления разъяснительной работы ДГД ЗКО Жангабыл САГЫНОВ, мужчины предоставили счета-фактуры от имени двух предприятий без фактического выполнения работ. - Двоих уроженцев Актюбинской области задержали по подозрению в совершении тяжкого преступления, предусмотренного статьей 216 ч.3 УК РК - "Реализации фиктивных счетов-фактур" на общую сумму 445,2 миллиона тенге. Указанные лица намеревались за выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров получить вознаграждение от предпринимателей в размере 25 миллионов тенге, - пояснили в ДГД ЗКО. Сумма причиненного ущерба, подлежащая к уплате в бюджет, составила 127,2 млн тенге. Стоит отметить, что подозреваемым грозит от  7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.