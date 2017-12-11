Ровно вдвое сократится объем переработки нефти из-за произошедшего возгорания на трубопроводе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Информацию об этом распространил отдел по связям с общественностью ТОО "АНПЗ". При этом в сообщении  уточняется, что предварительной причиной пожара стала разгерметизация трубопровода. - Ожидается уменьшение объема переработки с 14 000 до 7 000 тонн в сутки. Ежесуточный выпуск товарной продукции составит: по дизельному топливу 1 600 -1 800 тонн в сутки, бензинов порядка 1 000 тонн в сутки. Также для поддержания объема переработки  дополнительно будет загружена установка первичной переработки АТ-2 до 7000 тонн в сутки, - говорится в сообщении. В настоящий момент создана специальная комиссия по расследованию возникшей нештатной ситуации. Проводится анализ причин произошедшего и оценка причиненного ущерба - Информация по срокам продолжительности проведения ремонтных работ будет направлена дополнительно. Данный инцидент не повлияет на ход завершения модернизации ТОО «АНПЗ», - сообщили в компании.  Напомним сегодня, 11 декабря, в одном из цехов ТОО "АНПЗ" произошло возгорание на трубопроводе. Видео пожара активно распространилось в социальных сетях. Камилла МАЛИК