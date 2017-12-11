Иллюстративное фото с сайта newsler.ru Разбойное нападение произошло 8 декабря. В дежурную часть ГОП №2 обратилась 33-летняя женщина, которая заявила, что была связана в собственной квартире и ограблена. - По словам потерпевшей, днем 8 декабря примерно в 16.00 неизвестный мужчина проник в ее дом, угрожая ножом и применив силу, связал ей руки и ноги простыней. После чего завладел наличными деньгами, а также похитил 5 сотовых телефонов марки «Айфон» и «Самсунг». Сумма причиненного ущерба составила 817 000 тенге. Материал был зарегистрирован по ст.192.ч2 УК РК "Разбой", - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области. В ходе оперативно розыскных мероприятии полицией задержан и водворен в ИВС УВД г.Атырау 30-летний подозреваемый, житель города Атырау.