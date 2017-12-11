Как стало известно, пассажирский автобус №35 двигался в сторону остановки ЗКГУ по проспекту Достык, а автомобиль "Лада Калина" поворачивал с проспекта налево, чтобы проехать в сторону школы №1 между домом по проспекту Достык, 160 и "Пушкин-отелем". По предварительным данным, легковой автомобиль не пропустил пассажирский транспорт. Автобус врезался в стену многоэтажного дома по проспекту Достык, №160. Водитель пассажирского транспорта не пострадал, однако его зажало в кабине и самостоятельно он выбраться не смог, ему помогали полицейские. Водитель автобуса от комментариев отказался. На место происшествия приехали две машины скорой помощи. Они госпитализировали четыре человек. - Мы осмотрели всех пассажиров, четверых пострадавших в том числе 9-летнего ребенка, сейчас госпитализируем в больницу. Видимых сильных повреждений нет, давление у них в норме, - рассказал фельдшер скорой помощи. На месте ДТП работают дознаватели, также приехал заместитель начальника ДВД ЗКО Талгат АХАЕВ.