Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель управления разъяснительной работы ДГД ЗКО Жангабыл САГЫНОВ, в целях усиления администрирования оборота алкогольной продукции с 10 декабря в области будет проводиться тематическая налоговая проверка. - Департаментом государственных доходов будут проводиться проверки по выявлению нелегального оборота алкогольной продукции и наличие контрольно-кассовых машин. За оборот и перемещение алкогольной продукции без наличия сопроводительных накладных предусмотрена административная ответственность согласно административному кодексу, - сообщил Жангабыл САГЫНОВ. Стоит отметить, что за отсутствие контрольно-кассового аппарата предпринимателям грозит штраф.