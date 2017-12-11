Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала управляющий директор фонда "Самрук Казына Trust" Лима ДИАС, в 2017 году было построено 7 спортплощадок. - В рамках проекта "Менің елім", в области три коррекционные школы были оснащены необходимым оборудованием. Среди них "Областная спецшкола для детей с нарушением зрения", "Областная спецшкола-интернат для детей с нарушением интеллекта" и "Областная спецшкола-интернат для детей с нарушениями слуха и речи". На покупку оборудования было выделено более 22 млн тенге. Также в Уральске было построено 7 игровых и спортивных площадок в разных районах, в том числе две в поселке Зачаганск, - пояснила Лима ДИАС. Также аким города Мурат МУКАЕВ заявил, что благодаря фонду в городе был открыт кабинет психолого-педагогической коррекции. Кроме того, на средства фонда был закуплен спортинвентарь в 20 общеобразовательных школ области. Стоит отметить, что для того, чтобы в школе построили спортплощадку, необходимо подать заявку в конкурсе и доказать, почему именно это учреждение достойно приза в виде спортинвентаря.