Идея проведения прямых эфиров в социальной сети Facebook принадлежит заместителю акима г.Атырау Мейриму КАЛАУИ, поддержал ее известный в нефтяной столице общественник Арман ХАЙРУЛЛИН, который одновременно и ведет беседу. - В данном чате общение с жителями Атырауской области проходит без цензуры, вопросы не подготовлены заранее, представители местной исполнительной власти даже и не знают, в каком русле будет строиться беседа. Это живые, злободневные вопросы, которые волнуют народ. Здесь нет пиара госслужащих, здесь происходит живой диалог с народом, - рассказал Арман ХАЙРУЛЛИН. По словам общественника, сегодня, 11 декабря, в 19.30 на его личной странице Facebook состоится заключительный в уходящем году прямой эфир, гостем онлайн-программы станет заместитель акима г.Атырау Мейрим КАЛАУИ. Всего же до сегодняшнего дня на Facebook было организовано 5 эфиров со специалистами из разных сфер - городского отдела образования, ЖКХ, областного управления здравоохранения, областной больницы, департамента экологии, отдела по земельным отношениям. - Мы хотели бы продолжить данную работу и в новом году, надеемся, что местные исполнительные органы пойдут нам навстречу. Во-первых, общение с госслужащими в режиме онлайн в социальных сетях - это новшество не только для региона, но и для всего Казахстана в целом. У местных жителей есть возможность напрямую задать волнующий вопрос, не простаивая в очередях на личных приемах, во-вторых, наши прямые эфиры могут смотреть соотечественники, проживающие и за рубежом, - рассказал Арман ХАЙРУЛЛИН.