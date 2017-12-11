Запрос на лечение в Дании Камиле НУГУМАШЕВОЙ подтвердили, его стоимость составляет 30 тысяч евро, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал отец Камилы Олег НУГУМАШЕВ, им удалось собрать 1,2 млн тенге. - 6 и 7 декабря в Назарбаев интеллектуальной школе мы проводили благотворительную ярмарку, с помощью которой удалось собрать 257 тысяч тенге на лечение Камилы, - пояснил Олег НУГУМАШЕВ. Девочке с редким заболеванием "врожденный гиперинсулинизм" подтвердили лечение в Дании, и на него требуется 30 тысяч евро. - Сейчас ее перевели из перинатального центра Областной клинической больницы в детскую многопрофильную больницу в Зачаганске. Местные врачи по-прежнему поддерживают ее состояние с помощью глюкозы. Мы не теряем надежды и собираем всеми способами денежные средства. Делали запросы в крупные компании города с просьбой выделить деньги, но, к сожалению, нам отказали, - отметил отец Камилы. Напомним,  Камиле НУГУМАШЕВОЙ после рождения был поставлен диагноз "врожденный гиперинсулинизм", при этом заболевании поджелудочная железа вырабатывает много инсулина, который поглощает всю глюкозу в организме ребенка. Аппарат для измерения уровня инсулина в поджелудочной железе есть только в Дании и Турции. Девочке необходимо провести молекулярно-генетическое исследования генов и хирургическое лечение, иначе мозг новорожденный может быть поражен, после чего она останется инвалидом на всю жизнь. Однако наши врачи могут только поддерживать ее состояние, и то недолгое время. Родители продолжают сбор денежных средств, проводят благотворительные ярмарки. Все, кто желает помочь Камиле НУГУМАШЕВОЙ, могут позвонить по номерам телефонов родителей: 8 (707) 868-81-48, 8 (705) 504-10-15 или перевести денежные средства на счет АО «Народный банк Казахстана» № KZ536015823100123834 , БИН 960941000145 , АО «Каспий Банк» № KZ10722R000143405967, № карточки KZ78722С000016157304, АО «Казкоммерцбанк» № KZ57926001PN02699198, Киви кошелек 8 (705) 814 22 14 ИИН 821121302028.    