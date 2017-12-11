Проект планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства при поддержке благотворительного фонда «Асыл Мирас», учрежденного меценатом Булатом Утемуратовым, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Меморандум о сотрудничестве был подписан по итогам встречи акима области Бердыбека Сапарбаева с директором фонда Маратом Айтмагамбетовым и председателем попечительского совета фонда Алмазом Шарманом.

- В Актюбинской области с диагнозом «аутизм» живут 217 детей. Наша задача – оказать им и их родителям максимальную помощь и поддержку, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев, заверив гостей, что местные власти окажут всестороннее содействие в реализации проекта.

Благотворительный фонд «Асыл Мирас» презентовал программу «Аутизм. Мир один для всех» в 2015 году. Центр реабилитации детей с аутизмом станет одним из проектов данной программы. Отметим, что благодаря её реализации, подобные центры сегодня действуют в Алматы, Астане, Кызылорде и Усть-Каменогорске.

- Программа направлена на внедрение в Казахстане прогрессивной системы помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям. В рамках программы мы работаем с детьми до 15 лет, пока, к сожалению, не работаем со взрослыми, но это в планах есть. По неофициальным данным, детей с аутизмом в нашей стране гораздо больше, и их количество, к сожалению, растет во всем мире. Поэтому фонд решил заняться этой проблемой, - отметил директор фонда Марат АЙТМАГАМБЕТОВ.

Ввод в эксплуатацию центра в Актобе запланирован на первую половину 2018 года. В учреждении для детей с аутизмом и их семей будут созданы условия, в которых они смогут получить полноценную квалифицированную помощь специалистов. Здесь родители получат поддержку в диагностировании и лечении аутизма, подготовке ребят к учебе в общеобразовательной школе. Кроме того, центр займется подготовкой специалистов по работе с детьми-аутистами.

- В деле борьбы с аутизмом наиболее важную роль играет подготовка кадров. Соответственно, мы уделяем большое внимание этому вопросу, привозим лучших специалистов из Америки и Европы, - отметил Алмаз Шарман.

Все предоставляемые центром услуги будут бесплатными