В сеть попало видео пожара, который возник сегодня, 11 декабря, на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода. На кадрах огонь сопровождается густыми клубами черного дыма. Что именно горит - автор видео не уточняет. По официальной информации пресс-службы ДЧС Атырауской области сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило в 9.57. Пожар произошел на территории цеха ППНГО блока ЭЛОУ АВТ-3 ( цех производства переработки нефти глубокого обессеривания электрообессолевающая установка атмосферно-вакуумная трубчатка) произошло загорание линии трубопровода. -Произошло возгорании трубопровода на площади 10 кв м. На производственный процесс возгорание не повлияло, жертв и пострадавших нет. Пожар был потушен в 10.30, - сообщили в пресс-службе ДЧС. В тушении пожара было задействовано 17 единиц спецтехники, 66 человек личного состава. E_d4hFFjUYY