Фото с личной страницы Twitter Алтая Кульгинова - Известному альпинистуу Максуту Жумаеву присвоили звание "Почетный гражданин области". Поздравляю! - написал на своей странице аким ЗКО. Максут ЖУМАЕВ - известный альпинист. Родился в селе Фёдоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области, недалеко от Уральска. Но всё детство провёл в известном селе Чапаев на берегу Урала. Решил заняться альпинизмом, когда впервые увидел горы, поехав к родственникам в алматы. Максут ЖУМАЕВ является капитаном сборной альпинистов РК, заслуженным мастером спорта по альпинизму РК, многократным чемпионом и призёром первенства Республики Казахстан по альпинизму в высотном классе. Чемпион и призёр открытого чемпионата СНГ по альпинизму в высотном классе (2001—2003). Покорил все 14 существующих восьмитысячников мира (2000—2011). Стал 27-м членом «Quest-14» и 12-м альпинистом, кто сумел взойти на все эти восьмитысячники без использования дополнительного кислорода. Также Максут в 2011 году стал обладателем Ордена «Курмет».Фото с личной страницы Twitter Алтая Кульгинова