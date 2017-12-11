Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, мужчина поступил в тяжелом состоянии в областную больницу. - Мужчину экстренно прооперировали. У него был диагностирован разрыв печени, - пояснили в облздраве. В пресс-службе ДВД ЗКО рассказали, что строитель скончался в больнице 9 декабря. - Мужчина 1968 года рождения упал со строительных лесов на строящемся объекта в поселке Зачаганск. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 156 ч. 3 УК РК "Нарушение правил охраны труда", - заявили в пресс-службе ведомства.