Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата города Уральск, в этом году будет залито 40 ледовых катков. - 20 катков будут залиты в школах, а остальные будут расположены в спортклубе "Орал", на стадионе "Юность", "Стеновик", в парке культуры и отдыха, на новой площади и на турбазах "Атамекен" и "Евразия", - пояснили в акимате. Заливать катки будет подрядная организация "Курылыс Жондеоу Сервис". - Вся документация готова. Однако необходимо, чтобы установилась температура не более 10 градусов ниже нуля, - отметили в пресс-службе.