Строительство новой многоэтажки начнется после подписания трехстороннего договора в рамках государственно-частного партнерства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Восьмиквартирный дом, расположенный по улице Курмангалиева, расходится по швам уже не первый год. Фундамент дает осадку, а в стенах образуются сквозные щели. Кроме того, кирпичная кладка полностью отошла по углам дома. Как сообщил заместитель руководителя ЖКХ, ПТ и АД Миржан НУРТАЗИЕВ, дом, расположенный по улице Курманалиева, 3, в 2016 году был признан аварийным. - Мы уже нашли застройщика в рамках государственного-частного партнерства - ТОО «Урал Полимер». На данный момент владельцы семи квартир согласны на переселение. Уже подыскивается временное жилье для переселенцев на время строительства. Кроме того, составляется трехсторонний договор в рамках ГЧП. После его подписания начнется строительство многоэтажного дома, - рассказал Миржан НУРТАЗИЕВ. Напомним, 27 мая 2016 года дом по улице Курманалиева признали аварийным. Жильцы этого дома с надеждой ждали переселения. Однако долгое время не могли найти партнера для строительства нового дома в рамках ГЧП.