Будут представлены несколько зарубежных вузов: Германия – International University of Bad Honnef (IUBH) Университет находится в городе Бэд Хонеф, филиал вуза есть и в Берлине. Вуз готовит специалистов в области бизнеса и менеджмента. Здесь вы можете получить степень бакалавра и магистра. Также есть возможность поступления на подготовительный курс немецкого языка, после которого можно бесплатно обучаться в любом вузе Германии.

Канада – Thompson Rivers University (TRU) Один из лучших вузов Канады находится в небольшом городе Камлупс. Расположение вуза в этом городе значительно уменьшает стоимость на обучение и проживание. В больших городах Канады, как Торонто и Ванкувер, цены значительно выше. В вузе представлен большой выбор специальностей. Можно поступить на программы бакалавриата и магистратуры. На данный момент в этом канадском университете из Уральска обучается пять человек.

Малайзия – Asia Pacific University (APU) APU – государственный аккредитованный вуз. Находится в столице Малайзии Куала-Лумпур. Для поступления в вуз необходим достаточно набрать балл по программе IELTS - от 5.5. Нужно отметить, что вуз поддерживает и стимулирует своих студентов. Если вы хорошо учитесь и ведете активную общественную жизнь, у вас есть возможность получить скидку на обучение до 70%.

Будут представлены вузы следующих стран: Германия, Канада, Малайзия, Чехия, Болгария, Китай, Англия, Турция.

22 октября с 11.00 до 17.00 в зале «Нұр Отан». Вход свободный. 8 (7112) 918-020, 918-022, 8-778-320-54-46, www.destination-school.kz

- Мы приглашаем на нашу выставку всех, кто планирует учиться за рубежом в вузах или на образовательных курсах, и тех, кто хочет летом поехать по программе Work and Travel, - сказал. С 2015 года при языковой школе «Destination» активно работает международный отдел. Специалисты отдела оказывают помощь по поступлению в зарубежные вузы. С помощью Destination вы можете съездить на краткосрочные образовательные курсы и подготовить пакет документов для получения визы.- На сегодняшний день наши ученики обучаются в Канаде, Чехии, Турции, Китае. Два раза в год организуются детские языковые курсы в Англии, Чехии, США, Грузии. Мы приглашаем визовые комиссии стран Европы в Уральск, и наши клиенты не ездят в Астану или Алматы для снятия биометрии, - продолжил Роман ЛУШАКОВ. Выставка будет проходить 22 октября с 11.00 до 17.00 в зале «Нұр Отан».На выставке Destination представит программы на ближайшие зимние каникулы.Выставка будет интересна не только школьникам и их родителям, но и студентам, так как будет представлена возможность узнать о программах магистратуры и Work and Travel. На выставке вы сможете узнать обо всех особенностях поступления в зарубежные вузы: когда нужно начинать подготовку документов, какой уровень английского языка нужно иметь, как получить учебную визу в ту или иную страну и много другой важной информации. Также на выставке будет проводиться розыгрыш призов. Каждый участник имеет возможность выиграть электронную книгу, сертификат на скидку, продукцию с логотипом Destination.Новости Компаний