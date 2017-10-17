Будут представлены несколько зарубежных вузов: Германия – International University of Bad Honnef (IUBH) Университет находится в городе Бэд Хонеф, филиал вуза есть и в Берлине. Вуз готовит специалистов в области бизнеса и менеджмента. Здесь вы можете получить степень бакалавра и магистра. Также есть возможность поступления на подготовительный курс немецкого языка, после которого можно бесплатно обучаться в любом вузе Германии.На выставке Destination представит программы на ближайшие зимние каникулы.
Канада – Thompson Rivers University (TRU) Один из лучших вузов Канады находится в небольшом городе Камлупс. Расположение вуза в этом городе значительно уменьшает стоимость на обучение и проживание. В больших городах Канады, как Торонто и Ванкувер, цены значительно выше. В вузе представлен большой выбор специальностей. Можно поступить на программы бакалавриата и магистратуры. На данный момент в этом канадском университете из Уральска обучается пять человек.
Малайзия – Asia Pacific University (APU) APU – государственный аккредитованный вуз. Находится в столице Малайзии Куала-Лумпур. Для поступления в вуз необходим достаточно набрать балл по программе IELTS - от 5.5. Нужно отметить, что вуз поддерживает и стимулирует своих студентов. Если вы хорошо учитесь и ведете активную общественную жизнь, у вас есть возможность получить скидку на обучение до 70%.
Выставка будет интересна не только школьникам и их родителям, но и студентам, так как будет представлена возможность узнать о программах магистратуры и Work and Travel. На выставке вы сможете узнать обо всех особенностях поступления в зарубежные вузы: когда нужно начинать подготовку документов, какой уровень английского языка нужно иметь, как получить учебную визу в ту или иную страну и много другой важной информации. Также на выставке будет проводиться розыгрыш призов. Каждый участник имеет возможность выиграть электронную книгу, сертификат на скидку, продукцию с логотипом Destination.
Будут представлены вузы следующих стран: Германия, Канада, Малайзия, Чехия, Болгария, Китай, Англия, Турция.
22 октября с 11.00 до 17.00 в зале «Нұр Отан». Вход свободный. 8 (7112) 918-020, 918-022, 8-778-320-54-46, www.destination-school.kz