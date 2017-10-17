Скриншот с видео 15 октября в социальных сетях распространилось видео, на котором группа молодых людей догоняют фаната ФК «Атырау» и стаскивают с него футболку с символикой клуба. Парень, лежащий на земле, получает несколько ударов ногой по телу. После чего разъяренная толпа спешит удалиться. — Департаментом внутренних дел Актюбинской области начато расследование уголовного дела по факту хулиганства, имевшему место 15 октября в отношении лица, одетого в клубную атрибутику «Атырау», сюжет о котором был размещен в ряде СМИ и мессенджеров, — сообщается в пресс-релизе ведомства. Напомним, что 14 октября в Актобе на площади им. К.Батыра прошел финал Кубка Казахстана, в котором ФК «Атырау» со счетом 0:1 проиграл алматинскому «Кайрату». Во время матча с помощью дрона был спущенв адрес клуба соперника. По данному факту ДВД начало административное производство с целью выяснения лиц, управлявших беспилотником. Болеть за родной клуб из Атырау за счет спонсоров поехали 400 фанатов.